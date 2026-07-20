United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Rentables United Internet-Investment?
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20.07.2026 10:04:24
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde die United Internet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,81 EUR. Bei einem United Internet-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,958 United Internet-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,22 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 17.07.2026 auf 24,08 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,78 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von United Internet belief sich jüngst auf 4,16 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des United Internet-Anteils fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der United Internet-Aktie lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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