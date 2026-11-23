Heute vor 1 Jahr wurden Trades United Internet-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 24,10 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die United Internet-Aktie investierten, hätten nun 4,149 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen United Internet-Anteile wären am 20.11.2026 100,25 EUR wert, da der Schlussstand 24,16 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,25 Prozent.

Zuletzt verbuchte United Internet einen Börsenwert von 4,18 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines United Internet-Anteils bei 12,27 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at