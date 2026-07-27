VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler VERBIO Vereinigte BioEnergie-Einstieg? 27.07.2026 10:04:12

TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,40 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 8,065 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 260,48 EUR, da sich der Wert einer VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie am 24.07.2026 auf 32,30 EUR belief. Mit einer Performance von +160,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war VERBIO Vereinigte BioEnergie zuletzt 2,07 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils bei 15,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Nachrichten

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Analysen
28.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
18.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,24 -3,10% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX verliert -- DAX höher -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen