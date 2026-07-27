TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,40 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 8,065 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 260,48 EUR, da sich der Wert einer VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie am 24.07.2026 auf 32,30 EUR belief. Mit einer Performance von +160,48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war VERBIO Vereinigte BioEnergie zuletzt 2,07 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils bei 15,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at