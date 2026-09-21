VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Langfristige Investition 21.09.2026 10:03:43

TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,18 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investierten, hätten nun 894,454 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 227,19 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 18.09.2026 auf 30,44 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 172,27 Prozent angewachsen.

VERBIO Vereinigte BioEnergie markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,95 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere an der Börse XETRA war der 16.10.2006. Zum Börsendebüt der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde der Erstkurs mit 15,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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