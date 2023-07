TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investition eingebracht

Investoren, die vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 24.07.2013 wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 0,94 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10 638,298 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 442 021,28 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 21.07.2023 auf 41,55 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 4 320,21 Prozent gleich.

Insgesamt war VERBIO Vereinigte BioEnergie zuletzt 2,64 Mrd. Euro wert. Am 16.10.2006 fand der erste Handelstag der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at