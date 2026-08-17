VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anlage im Blick
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17.08.2026 10:04:12
TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile bei 5,04 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,861 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilen. Die gehaltenen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile wären am 14.08.2026 603,38 EUR wert, da der Schlussstand 30,38 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 503,38 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich jüngst auf 1,94 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie auf 15,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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