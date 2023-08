TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in VERBIO Vereinigte BioEnergie abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 116,959 Anteilen. Die gehaltenen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien wären am 18.08.2023 4 508,77 EUR wert, da der Schlussstand 38,55 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 4 408,77 Prozent.

VERBIO Vereinigte BioEnergie wurde am Markt mit 2,61 Mrd. Euro bewertet. Am 16.10.2006 fand der erste Handelstag der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers bei 15,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at