TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,85 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hat, hat nun 540,833 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2024 auf 28,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 229,85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 422,99 Prozent.

Jüngst verzeichnete VERBIO Vereinigte BioEnergie eine Marktkapitalisierung von 1,79 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilsschein bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at