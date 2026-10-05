VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

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WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Lohnende VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investition? 05.10.2026 10:03:43

TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 05.10.2021 wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 54,35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,399 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 488,68 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils am 02.10.2026 auf 26,56 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,13 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich zuletzt auf 1,70 Mrd. Euro. VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere wurden am 16.10.2006 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilsschein bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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