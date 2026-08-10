VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Performance im Blick
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10.08.2026 10:03:54
TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 56,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier investiert hätte, hätte er nun 176,991 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie auf 29,68 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 253,10 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,47 Prozent.
Der Börsenwert von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich zuletzt auf 1,90 Mrd. Euro. Am 16.10.2006 fand der erste Handelstag des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie lag damals bei 15,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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