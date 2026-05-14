TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: Das beträgt die AIXTRON SE-Dividendenzahlung

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von TecDAX-Wert AIXTRON SE am 13.05.2026 eine Dividende in Höhe von 0,15 EUR beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. 16,92 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. So fiel die AIXTRON SE- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 62,43 Prozent.

AIXTRON SE-Dividenden-Rendite

Zum XETRA-Schluss notierte der AIXTRON SE-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 51,56 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von AIXTRON SE wird die AIXTRON SE-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den AIXTRON SE-Aktienkurs haben. Die Dividendenausschüttung an die AIXTRON SE-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der AIXTRON SE-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,87 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,99 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von AIXTRON SE via XETRA 279,26 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 285,66 Prozent besser entwickelt als der AIXTRON SE-Kurs.

Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Elmos Semiconductor, SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) erweist sich AIXTRON SE im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Bei der Dividendenrendite verliert die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenausschüttung. Der führende Dividenden-Titel in der Peergroup ist Elmos Semiconductor mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 1,50 EUR und einer Dividendenrendite von 1,50 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel AIXTRON SE

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,19 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,36 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie AIXTRON SE

AIXTRON SE ist ein TecDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 5,228 Mrd. EUR. AIXTRON SE verfügt über ein KGV von aktuell 22,90. Der Umsatz von AIXTRON SE betrug in 2025 556,550 Mio. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 0,76 EUR.

Redaktion finanzen.at