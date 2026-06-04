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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Hochrechnung 04.06.2026 10:04:00

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in AIXTRON SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 04.06.2016 wurden AIXTRON SE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 5,66 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in AIXTRON SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 176,616 AIXTRON SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 653,48 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Papiers am 03.06.2026 auf 60,32 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 965,35 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE belief sich zuletzt auf 7,08 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der AIXTRON SE-Aktie fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AIXTRON SE-Anteils auf 3,03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIXTRON SE

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