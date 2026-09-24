AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Hochrechnung
|
24.09.2026 10:03:25
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die AIXTRON SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AIXTRON SE-Aktie bei 5,50 EUR. Bei einem AIXTRON SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 818,182 AIXTRON SE-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (35,99 EUR), wäre das Investment nun 65 436,36 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 554,36 Prozent angezogen.
AIXTRON SE war somit zuletzt am Markt 4,45 Mrd. Euro wert. Die AIXTRON SE-Aktie wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers belief sich damals auf 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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