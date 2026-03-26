TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AIXTRON SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.03.2023 wurde die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AIXTRON SE-Aktie 29,09 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,438 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,71 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Papiers am 25.03.2026 auf 36,57 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 25,71 Prozent gleich.

AIXTRON SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,12 Mrd. Euro gelistet. Das AIXTRON SE-Papier wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers belief sich damals auf 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at