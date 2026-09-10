AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Rentable AIXTRON SE-Anlage?
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10.09.2026 10:03:55
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden AIXTRON SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AIXTRON SE-Aktie bei 35,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,789 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 37,87 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,63 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 5,63 Prozent.
AIXTRON SE war somit zuletzt am Markt 4,69 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der AIXTRON SE-Aktie fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AIXTRON SE-Papiers auf 3,03 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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