AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Profitables AIXTRON SE-Investment?
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30.07.2026 10:03:24
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingebracht
Am 30.07.2016 wurden AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,61 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das AIXTRON SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,813 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.07.2026 auf 33,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 593,87 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 493,87 Prozent angewachsen.
AIXTRON SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,21 Mrd. Euro gelistet. Am 06.11.1997 fand der erste Handelstag des AIXTRON SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Anteils belief sich damals auf 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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