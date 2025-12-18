AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Lukrative AIXTRON SE-Investition?
|
18.12.2025 10:03:28
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der AIXTRON SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die AIXTRON SE-Anteile bei 3,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 592,689 AIXTRON SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 16,47 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 701,58 EUR wert. Mit einer Performance von +327,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 fand der erste Handelstag der AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das AIXTRON SE-Papier bei 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel: TecDAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
17.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|TecDAX aktuell: So performt der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX (finanzen.at)