Lukrative AIXTRON SE-Investition? 18.12.2025 10:03:28

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen AIXTRON SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der AIXTRON SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die AIXTRON SE-Anteile bei 3,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 592,689 AIXTRON SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 16,47 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 701,58 EUR wert. Mit einer Performance von +327,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 fand der erste Handelstag der AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das AIXTRON SE-Papier bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: AIXTRON SE

