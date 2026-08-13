AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Lohnende AIXTRON SE-Investition? 13.08.2026 10:03:44

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit AIXTRON SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,29 EUR. Bei einem AIXTRON SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 283,366 AIXTRON SE-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 198,92 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 12.08.2026 auf 43,05 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 21,99 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte AIXTRON SE einen Börsenwert von 5,14 Mrd. Euro. AIXTRON SE-Anteile wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers belief sich damals auf 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIXTRON SE

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