AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Profitabler AIXTRON SE-Einstieg?
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28.05.2026 10:03:14
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 28.05.2021 wurde die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,71 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AIXTRON SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,986 AIXTRON SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 342,41 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Papiers am 27.05.2026 auf 57,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +242,41 Prozent.
AIXTRON SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,95 Mrd. Euro gelistet. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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