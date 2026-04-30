AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Hochrechnung
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30.04.2026 10:03:37
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren eingefahren
Die AIXTRON SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die AIXTRON SE-Aktie an diesem Tag 17,77 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AIXTRON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 562,905 AIXTRON SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen AIXTRON SE-Anteile wären am 29.04.2026 25 156,21 EUR wert, da der Schlussstand 44,69 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 151,56 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von AIXTRON SE betrug jüngst 4,85 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der AIXTRON SE-Aktie fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Die AIXTRON SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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