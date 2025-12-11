AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|AIXTRON SE-Investition im Blick
|
11.12.2025 10:03:31
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit AIXTRON SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die AIXTRON SE-Anteile bei 12,74 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 78,493 AIXTRON SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AIXTRON SE-Aktie auf 17,66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 385,79 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 38,58 Prozent gleich.
Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich jüngst auf 1,99 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer AIXTRON SE-Aktie auf 3,03 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu AIXTRON SE
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
