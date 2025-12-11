AIXTRON Aktie

AIXTRON SE-Investition im Blick 11.12.2025 10:03:31

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AIXTRON SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit AIXTRON SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die AIXTRON SE-Anteile bei 12,74 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 78,493 AIXTRON SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AIXTRON SE-Aktie auf 17,66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 385,79 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 38,58 Prozent gleich.

Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich jüngst auf 1,99 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer AIXTRON SE-Aktie auf 3,03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: AIXTRON SE

