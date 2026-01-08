TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AIXTRON SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem AIXTRON SE-Papier statt. Diesen Tag beendeten die AIXTRON SE-Anteile bei 14,36 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69,638 AIXTRON SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 444,99 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Papiers am 07.01.2026 auf 20,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich jüngst auf 2,41 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des AIXTRON SE-Anteils fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Ein AIXTRON SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at