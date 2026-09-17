AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Profitable AIXTRON SE-Anlage? 17.09.2026 10:03:26

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AIXTRON SE-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das AIXTRON SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das AIXTRON SE-Papier bei 23,31 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,900 AIXTRON SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 464,61 EUR, da sich der Wert einer AIXTRON SE-Aktie am 16.09.2026 auf 34,14 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,46 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich jüngst auf 4,07 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA war der 06.11.1997. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIXTRON SE

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24.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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AIXTRON SE 34,13 1,10% AIXTRON SE

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