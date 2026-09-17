AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Profitable AIXTRON SE-Anlage?
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17.09.2026 10:03:26
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das AIXTRON SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das AIXTRON SE-Papier bei 23,31 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,900 AIXTRON SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 464,61 EUR, da sich der Wert einer AIXTRON SE-Aktie am 16.09.2026 auf 34,14 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,46 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich jüngst auf 4,07 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA war der 06.11.1997. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu AIXTRON SE
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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09:28
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker (finanzen.at)
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16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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16.09.26
|XETRA-Handel: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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16.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
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16.09.26
|Verluste in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
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16.09.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu AIXTRON SE
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|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|34,13
|1,10%
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