AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
AIXTRON SE-Investition im Blick 01.01.2026 10:03:37

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 26,97 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 3,708 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 17,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,16 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 35,84 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der AIXTRON SE-Papiere fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AIXTRON SE-Papiers auf 3,03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten