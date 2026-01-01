TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 26,97 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 3,708 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 17,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,16 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 35,84 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der AIXTRON SE-Papiere fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AIXTRON SE-Papiers auf 3,03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at