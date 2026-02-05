TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren verdient

Am 05.02.2021 wurde das AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,57 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 603,500 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 20,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 100,18 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 21,00 Prozent vermehrt.

Der AIXTRON SE-Wert an der Börse wurde auf 2,23 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der AIXTRON SE-Papiere an der Börse XETRA war der 06.11.1997. Das AIXTRON SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at