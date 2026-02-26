AIXTRON Aktie

Lukratives AIXTRON SE-Investment? 26.02.2026 10:03:25

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AIXTRON SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das AIXTRON SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 25,25 EUR. Bei einem AIXTRON SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 396,040 AIXTRON SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen AIXTRON SE-Anteile wären am 25.02.2026 9 603,96 EUR wert, da der Schlussstand 24,25 EUR betrug. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 9 603,96 EUR entspricht einer negativen Performance von 3,96 Prozent.

AIXTRON SE war somit zuletzt am Markt 2,72 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA war der 06.11.1997. Zum Börsendebüt der AIXTRON SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 3,03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

