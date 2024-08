TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in AIXTRON SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das AIXTRON SE-Papier bei 35,18 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,425 AIXTRON SE-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2024 550,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,00 Prozent verringert.

Am Markt war AIXTRON SE jüngst 2,19 Mrd. Euro wert. Am 06.11.1997 fand der erste Handelstag der AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die AIXTRON SE-Aktie bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at