Lohnende ATOSS Software-Anlage? 12.01.2026 10:03:45

TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ATOSS Software-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,86 EUR wert. Bei einem ATOSS Software-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 593,032 ATOSS Software-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 117,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69 859,15 EUR wert. Mit einer Performance von +598,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software belief sich zuletzt auf 1,87 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des ATOSS Software-Anteils fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des ATOSS Software-Papiers wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ATOSS Software AG

Analysen zu ATOSS Software AG

27.11.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.10.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 116,20 -0,85% ATOSS Software AG

