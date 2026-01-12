ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Lohnende ATOSS Software-Anlage?
|
12.01.2026 10:03:45
TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,86 EUR wert. Bei einem ATOSS Software-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 593,032 ATOSS Software-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 117,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69 859,15 EUR wert. Mit einer Performance von +598,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software belief sich zuletzt auf 1,87 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des ATOSS Software-Anteils fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des ATOSS Software-Papiers wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
