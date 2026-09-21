TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ATOSS Software-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der ATOSS Software-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das ATOSS Software-Papier an diesem Tag 13,83 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, hätte er nun 723,327 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 92,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67 197,11 EUR wert. Mit einer Performance von +571,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

ATOSS Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,48 Mrd. Euro. ATOSS Software-Papiere wurden am 21.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das ATOSS Software-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at