TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit ATOSS Software-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die ATOSS Software-Aktie an diesem Tag bei 81,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das ATOSS Software-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,255 ATOSS Software-Anteilen. Die gehaltenen ATOSS Software-Papiere wären am 23.01.2026 1 247,55 EUR wert, da der Schlussstand 101,80 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,75 Prozent gesteigert.

Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 1,62 Mrd. Euro beziffert. Am 21.03.2000 wurden ATOSS Software-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer ATOSS Software-Aktie auf 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at