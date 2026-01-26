ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler ATOSS Software-Einstieg? 26.01.2026 10:04:21

TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ATOSS Software eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit ATOSS Software-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die ATOSS Software-Aktie an diesem Tag bei 81,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das ATOSS Software-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,255 ATOSS Software-Anteilen. Die gehaltenen ATOSS Software-Papiere wären am 23.01.2026 1 247,55 EUR wert, da der Schlussstand 101,80 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,75 Prozent gesteigert.

Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 1,62 Mrd. Euro beziffert. Am 21.03.2000 wurden ATOSS Software-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer ATOSS Software-Aktie auf 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ATOSS Software AG

mehr Nachrichten