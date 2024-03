TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in ATOSS Software eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das ATOSS Software-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die ATOSS Software-Aktie an diesem Tag bei 14,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 69,918 ATOSS Software-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 213,60 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Anteils am 08.03.2024 auf 260,50 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 18 213,60 EUR, was einer positiven Performance von 1 721,36 Prozent entspricht.

Der Marktwert von ATOSS Software betrug jüngst 2,07 Mrd. Euro. Die ATOSS Software-Aktie wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des ATOSS Software-Papiers lag beim Börsengang bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at