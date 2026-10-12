TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ATOSS Software-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ATOSS Software-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das ATOSS Software-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 81,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, hätte er nun 122,100 Anteile im Depot. Die gehaltenen ATOSS Software-Papiere wären am 09.10.2026 10 659,34 EUR wert, da der Schlussstand 87,30 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,59 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software belief sich zuletzt auf 1,39 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines ATOSS Software-Anteils bei 31,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at