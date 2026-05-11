TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in ATOSS Software-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

ATOSS Software-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 132,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das ATOSS Software-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,576 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.05.2026 gerechnet (75,20 EUR), wäre die Investition nun 569,70 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,03 Prozent.

Am Markt war ATOSS Software jüngst 1,20 Mrd. Euro wert. Die ATOSS Software-Aktie wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der ATOSS Software-Anteilsschein bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at