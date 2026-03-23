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ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Lukratives ATOSS Software-Investment? 23.03.2026 10:04:34

TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in ATOSS Software von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren ATOSS Software-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit ATOSS Software-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die ATOSS Software-Aktie bei 79,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,263 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,87 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Papiers am 20.03.2026 auf 79,10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,13 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von ATOSS Software betrug jüngst 1,26 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 fand der erste Handelstag des ATOSS Software-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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