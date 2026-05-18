ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|ATOSS Software-Investition im Blick
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18.05.2026 10:04:29
TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 99,00 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hat, hat nun 101,010 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 71,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 222,22 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 27,78 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Papiere fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Papiers auf 31,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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