ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Profitables ATOSS Software-Investment? 25.05.2026 10:03:55

TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ATOSS Software von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in ATOSS Software-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das ATOSS Software-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,198 ATOSS Software-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 95,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 79,80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,43 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von ATOSS Software belief sich jüngst auf 1,27 Mrd. Euro. Die ATOSS Software-Aktie wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer ATOSS Software-Aktie auf 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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