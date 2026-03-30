TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen ATOSS Software-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden ATOSS Software-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die ATOSS Software-Aktie bei 79,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,658 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.03.2026 925,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,10 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,47 Prozent verringert.

Am Markt war ATOSS Software jüngst 1,16 Mrd. Euro wert. Das ATOSS Software-Papier wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des ATOSS Software-Papiers belief sich damals auf 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at