ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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ATOSS Software-Investmentbeispiel 13.04.2026 10:03:42

TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen ATOSS Software-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden ATOSS Software-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 127,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die ATOSS Software-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,787 ATOSS Software-Aktien. Die gehaltenen ATOSS Software-Aktien wären am 10.04.2026 58,19 EUR wert, da der Schlussstand 73,90 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,81 Prozent.

ATOSS Software markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,18 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Die ATOSS Software-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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