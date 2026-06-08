ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Lukratives ATOSS Software-Investment?
|
08.06.2026 10:04:23
TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das ATOSS Software-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 136,60 EUR. Bei einem ATOSS Software-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,206 ATOSS Software-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ATOSS Software-Anteile wären am 05.06.2026 5 783,31 EUR wert, da der Schlussstand 79,00 EUR betrug. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 5 783,31 EUR entspricht einer negativen Performance von 42,17 Prozent.
ATOSS Software war somit zuletzt am Markt 1,26 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Zum Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
10:04
|TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.06.26
|XETRA-Handel TecDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
05.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
05.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert (finanzen.at)
|
05.06.26