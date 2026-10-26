ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|ATOSS Software-Performance im Blick
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26.10.2026 10:04:08
TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ATOSS Software von vor einem Jahr eingebracht
Am 26.10.2025 wurde die ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 120,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,292 ATOSS Software-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 723,88 EUR, da sich der Wert einer ATOSS Software-Aktie am 23.10.2026 auf 87,30 EUR belief. Mit einer Performance von -27,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software belief sich zuletzt auf 1,39 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 wurden ATOSS Software-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die ATOSS Software-Aktie bei 31,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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