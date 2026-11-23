ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Frühes Investment
|
23.11.2026 10:03:36
TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte eine ATOSS Software-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die ATOSS Software-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 106,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, hätte er nun 94,162 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 7 598,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 80,70 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 24,01 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete ATOSS Software eine Marktkapitalisierung von 1,28 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Papiere an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Zum Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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