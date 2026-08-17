ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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ATOSS Software-Investment 17.08.2026 10:04:12

TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel wäre ein ATOSS Software-Investment von vor 5 Jahren heute wert

So viel hätten Anleger mit einem frühen ATOSS Software-Investment verdienen können.

Am 17.08.2021 wurden ATOSS Software-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 90,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,100 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 91,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,44 EUR wert. Damit wäre die Investition um 0,44 Prozent gestiegen.

Am Markt war ATOSS Software jüngst 1,45 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Papiere fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des ATOSS Software-Papiers lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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27.07.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
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ATOSS Software AG 91,10 -0,44% ATOSS Software AG

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