ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|ATOSS Software-Investment
|
17.08.2026 10:04:12
TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel wäre ein ATOSS Software-Investment von vor 5 Jahren heute wert
Am 17.08.2021 wurden ATOSS Software-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 90,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,100 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 91,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,44 EUR wert. Damit wäre die Investition um 0,44 Prozent gestiegen.
Am Markt war ATOSS Software jüngst 1,45 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Papiere fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des ATOSS Software-Papiers lag damals bei 31,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ATOSS Software AG
Analysen zu ATOSS Software AG
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|91,10
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.