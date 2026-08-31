TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel wäre eine ATOSS Software-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem ATOSS Software-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ATOSS Software-Aktie 102,60 EUR wert. Bei einem ATOSS Software-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 97,466 ATOSS Software-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 9 922,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 101,80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 0,78 Prozent verkleinert.

Am Markt war ATOSS Software jüngst 1,62 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Anteile an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Der erste festgestellte Kurs der ATOSS Software-Aktie lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at