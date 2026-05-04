TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ATOSS Software-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Titel ATOSS Software am 30.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,28 EUR auszuschütten. Das sind 7,04 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung von ATOSS Software beziffert sich auf 33,88 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 26,42 Prozent an.

Entwicklung der Dividendenrendite

Das ATOSS Software-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 79,20 EUR in den Feierabend. Heute wird der ATOSS Software-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem ATOSS Software-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die ATOSS Software-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das ATOSS Software-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,98 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,87 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von ATOSS Software via XETRA um 40,45 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -38,96 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (SAP SE) fällt ATOSS Software im Jahr 2025 hinter der Konkurrenz zurück. Neben einer Spitzen-Dividende stellt die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz auch mit der höchsten Dividendenrendite in den Schatten. Mit einer Auszahlung in Höhe von 2,50 EUR stellt SAP SE im Peergroup-Vergleich die stärkste Dividenden-Aktie dar, während ATOSS Software bei der Dividendenrendite mit 1,98 Prozent besser abschneidet.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel ATOSS Software

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2,36 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,03 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie ATOSS Software

ATOSS Software ist ein TecDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1,260 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie ATOSS Software verfügt über ein KGV von aktuell 37,95. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von ATOSS Software auf 189,260 Mio.EUR, das EPS machte 3,04 EUR aus.

Redaktion finanzen.at