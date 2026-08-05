Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Performance im Blick
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05.08.2026 10:03:52
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Bechtle-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Bechtle-Aktie bei 17,08 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bechtle-Aktie investiert, befänden sich nun 585,652 Bechtle-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 21 821,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,26 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 21 821,38 EUR, was einer positiven Performance von 118,21 Prozent entspricht.
Alle Bechtle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,67 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Bechtle-Anteils fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Bechtle-Papiers bei 30,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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