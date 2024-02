TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr abgeworfen

Am 28.02.2023 wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39,93 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,504 Bechtle-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2024 119,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,72 EUR belief. Damit wäre die Investition 19,51 Prozent mehr wert.

Bechtle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,02 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Bechtle-Papiere an der Börse XETRA war der 30.03.2000. Der erste festgestellte Kurs des Bechtle-Papiers lag damals bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

