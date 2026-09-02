Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Hochrechnung
|
02.09.2026 10:03:27
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Bechtle-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,93 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 5,908 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 214,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,36 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 114,83 Prozent erhöht.
Alle Bechtle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,70 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Bechtle-Aktie fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Bechtle-Papier bei 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bechtle AG
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