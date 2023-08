TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Bechtle-Investition eingebracht

Die Bechtle-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,82 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Bechtle-Aktie investierten, hätten nun 38,735 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.08.2023 auf 39,39 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 525,76 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,58 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Bechtle eine Börsenbewertung in Höhe von 5,04 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Bechtle-Anteils fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Bechtle-Papiers auf 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at