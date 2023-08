TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Bechtle-Investition eingebracht

Vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42,89 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,332 Bechtle-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.08.2023 auf 44,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,82 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,82 Prozent.

Der Börsenwert von Bechtle belief sich jüngst auf 5,62 Mrd. Euro. Der Bechtle-Börsengang fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Das Bechtle-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

