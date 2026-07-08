TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Bechtle-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Bechtle-Aktie an diesem Tag 16,29 EUR wert. Bei einem Bechtle-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 61,406 Bechtle-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.07.2026 1 974,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,16 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 97,48 Prozent.

Am Markt war Bechtle jüngst 4,11 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Bechtle-Anteile an der Börse XETRA war der 30.03.2000. Der erste festgestellte Kurs der Bechtle-Aktie lag damals bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at